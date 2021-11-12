佐敦文英街舖 9年料蝕500萬離場

【明報專訊】一度受惠於高鐵概念的油尖旺區域，該地帶商舖曾被炒起，惟疫情影響下，該地帶商舖價格亦受重創。市場消息稱，佐敦文英街26至48號文輝大廈地下18號舖，面積約760方呎，新近以1598萬元易手，呎價約2.1萬元。資料顯示，原業主2012年11月以1980萬元購入，現沽貨帳面蝕讓382萬元或19.3%，若計算購入時支付的稅款及佣金等交易雜費，料實蝕近500萬元或25%。