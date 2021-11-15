朗屏8號1房零議價620萬易手

另美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣老牌屋苑荃灣中心9座高層D室，實用422方呎3房戶，獲上車客洽購、由538萬元議價至510萬元承接自用，即原業主減價28萬元或5%、實呎12,085元；原業主2013年3月以327萬元買入，持貨8年，帳面賺183萬元或56%。

上車客510萬承接荃灣中心3房戶

中原高級分行經理王能表示，觀塘觀月‧樺峰11月迄今暫錄約2宗二手成交，新成交單位為低層K室，屬實用695方呎3房連套房間隔、望觀塘市景，原業主最初以1230萬元放盤，議價後以1125萬元易手，即減價105萬元或8.5%，實呎16,187元。

據悉，上述單位原業主於2014年4月以873.6萬元一手買入，持貨7年，帳面賺251.4萬元或約29%。

十大屋苑周末錄12成交 按周升3倍

二手洋房方面，利嘉閣首席聯席董事莫永澤稱，天巒琉森大道雙號屋，屬實用1818方呎3套房間隔，原業主叫價3600萬元，新近減價320萬元或約9%，以3280萬元、獲資深投資者以公司股權轉讓形式購入、實呎18,042元；原業主2011年9月以3211.8萬元購入，持貨10年，帳面僅升值68.2萬元或約2%。

另中原表示，十大屋苑過去兩日錄約12宗成交，按周升3倍，屬10周即約兩個半月以來新高，當中零成交屋苑回落至3個，包括鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園和將軍澳新都城。美聯則表示，十大屋苑過去兩日同樣錄約12宗成交，按周升9%。

CAMPTON本月錄7租務成交 1房呎租42元

至於租務市場，中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣新入伙盤THE CAMPTON，11月至今暫錄約7宗租務成交，平均實呎租金約42元；當中中層N室，實用382方呎屬1房間隔，以1.6萬元租出、實呎租金約42元；業主去年以745.4萬元一手買入，租金回報率2.6厘。