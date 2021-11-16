市區3新盤月內搶灘 涉逾720伙 恒隆淘大工業村重建項目 料短期公布命名

明報記者 陳寶恩、林尚民

繼2015年推出跑馬地藍塘道豪宅後、在市場蟄伏6年的恒隆地產，旗下淘大工業村1座商住項目屬舊契，毋須申請預售樓花同意書；市場消息指出，發展商部署短期公布項目命名，並有機會上載樓書和公布銷售部署。

兩年前近21億統一業權 提供約300伙

項目位於牛頭角道7號，恒隆地產於2019年初以20.756億元統一業權，折合每方呎樓面價約1.1萬元。據了解，項目提供約300伙，主打中小型單位，樓花期長約2年。恒隆地產回應本報查詢指，項目的銷售詳情將有待落實。

ONE CENTRAL PLACE 將開展宣傳推廣

翻查資料，項目地皮前身為淘大工業村1座，在2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火，最終導致2名消防員殉職。及後大業主恒隆逐步收購大廈其他業權。

另信置與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，樓花期長約2年半，提供121伙，設有1至3房間隔，並主打1及2房戶，市場預計短期可獲批預售樓花，並開展宣傳推廣。同時，早已獲批預售的恒地啟德HENLEY II，據悉正部署下月登場，項目涉301伙。

新盤市場昨日雖然只錄零星成交，但不乏大額成交。嘉里（0683）旗下已屆現樓的喇沙利道瀚名，連沽2伙，為16樓A、B室，同為3房連套房戶、實用面積同為1132方呎，成交價均為3800萬元、實呎33,569元，市傳由同組買家購入，即共涉7600萬元。

恒地密鑼緊鼓部署推啟德HENLEY II

香港興業（0480）愉景灣意堤8座9樓B室，實用面積1379方呎3房戶以2500萬元售出、實呎18,129元。另信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS亦連沽3伙2房戶，實用面積449及455方呎，成交價969.75萬至1070.09萬元、實呎21,598元至23,833元；項目今年初推出至今累售104伙、套現10.6億元。

KENNEDY 38三日收790票超額5.5倍

另市場消息指，新地（0016）西區堅尼地城KENNEDY 38自上周六（13日）起收票，過去3日累收約790票，以兩張價單共120伙計超額5.5倍。