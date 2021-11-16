恒地元朗錦壆路地完成補地價涉2.3億

可發展樓面逾8萬呎 每呎補價2833元

資料顯示，上述由恒地持有之地皮，位於元朗錦壆路、下新圍路交界，鄰近區內老牌屋苑錦綉花園，佔地逾40.5萬方呎，補地價近2.3億元；以最高可建樓面逾8.11萬方呎計，每方呎樓面價約2833元。

事實上，位於項目附近另一幅佔地逾70萬方呎、市傳由新地（0016）或有關人士持有之地皮，早前由財團申請改劃用途、擬改作分層住宅發展，由71幢洋房大增逾42倍至3090伙分層住宅，同時加入社福元素，在項目內提供100個安老院舍牀位，總發展樓面涉逾144萬方呎。

另帝國集團持有的兩個黃竹坑工廈，包括黃竹坑道36號、及黃竹坑道63號，以逾8.06億元、逾5.31億元完成補地價，即共逾13.38億元，前者可建約27.36萬方呎樓面，每方呎樓面價約2948元；後者可建樓面約16.35萬方呎，每方呎樓面價約3252元。

帝國13億完成黃竹坑兩工廈補價

資深投資者林子峰等持有的觀塘敬業街41號，亦以逾10.13億元完成補地價，以總樓面逾31.65萬方呎計，每方呎樓面補價約3203元。資料顯示，林子峰等於2018年以約15.8億元購入上述物業，連同補地價，共斥資近26億元。