維港頌銀主盤 4年貶值兩成

維港頌今年11宗二手 逾半蝕讓

上述單位原業主2017年以5093萬元一手買入單位，以是次成交價計算，物業4年帳面貶值1013萬元或接近兩成。

翻查資料，維港頌今年錄得另外11宗二手買賣，6宗帳面蝕讓，帳面蝕幅由7%至14%不等；至於餘下5宗獲利個案，帳面賺幅約4%至9%，扣除使費料僅微賺離場。

傳唐鶴德逾億沽雅柏苑賺逾倍

另市場消息指，港島南區雅柏苑C座中層1室，實用面積2070方呎，3房1套連工人房間隔，新近以1.068億元成交、實呎51,594元；區內代理透露，單位原業主為已故藝人張國榮生前摯愛唐鶴德。據悉，唐鶴德於2009年以4550萬元購入，持貨12年，現帳面獲利6130萬元，單位期內升值逾1.3倍。

新元中3房單位24年升值一倍

大型屋苑方面，在新地（0016）元朗大型全新盤YOHO Hub即將開售之際，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗老牌屋苑新元朗中心，新錄5座中層F室易手，屬實用面積780方呎的3房連套單位，成交價980萬元、實呎12,564元；原業主早於1997年中以490萬元購入，持貨24年，帳面獲利490萬元，單位期內升值1倍。

康城換樓客995萬購領都3房戶

另外，將軍澳全新盤海茵莊園開售續帶動同區二手成交，美聯高級分區營業經理林振聲表示，日出康城2A期領都新錄8座右翼極高層B室易手，屬實用面積654方呎三房連套房戶，原業主僅微減3萬元後，以995萬元沽出、實呎15,214元，新買家為日出康城1房單位業主，因想換購較大單位而入市；原業主2009年以459.6萬元購入，持貨12年，帳面賺逾535萬元，單位期內升值約1.2倍。