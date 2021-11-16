西半山三物業放售 料可重建18萬呎樓面
文章日期：2021年11月16日
【明報專訊】港島傳統豪宅地段物業向來有價有市，其中港島西半山列堤頓道、羅便臣道共三項物業逾八成業權於市場上邀約放售，相關項目佔地逾3.7萬方呎，料將來可重建逾18萬方呎樓面，邀約截止日期為12月9日。
仲量聯行指，今次聯合業權方式放售的物業，包括列堤頓道67至69號碧翠園、列堤頓道31至37號、羅便臣道102至108號第一大廈，其中碧翠園地盤面積約2.44萬方呎，共96個單位。
第二項物業為列堤頓道31至37號，面積約6946方呎，提供32個單位；第三項物業為樓高9層的第一大廈，面積約6026方呎，提供36個單位。
仲量聯行指，根據分區計劃大綱圖（編號 S/H11/15），三個物業的現址均被劃為「住宅（乙類）」用地，地盤面積共逾3.7萬方呎，估計可以地積比5倍發展，即可建樓面料逾18萬方呎。分析指，以每方呎樓面價3萬元計，市值逾50億元（以全數業權計）。
項目地契999年 料吸引發展商競投
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指，三項物業可合併重建為較大型豪宅，是次聯合放售的地盤，分別都有逾80%不可分割業權份數，而項目地契屬999年，料吸引發展商競投。
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