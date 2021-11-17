柏傲莊III暫錄90宗取消交易

新世界：現階段不殺訂及罰息

事實上，根據一手成交紀錄冊顯示，柏傲莊III提供的7種付款方式（包括2種招標付款方式），當中最短成交期為180天。以項目首輪開售日期、即今年6月5日計，下月初便會屆滿首個上會「死線」。不過，有業內人士指，由於項目至今仍未落實重建後的入伙日期，銀行或難以向買家提供按揭，到達上會時，買家或需要自行籌集資金成交，或有機會影響近380個選用180天成交期的買家（計及曾更改付款方式的買家）。

新世界昨日回應指，就柏傲莊3期（第1座及第8座） 因拆卸重建並須延期交樓，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需要上會的買家殺訂及罰息。集團早前已設立專屬查詢熱線，以解答買家的查詢。