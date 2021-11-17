柏傲莊III暫錄90宗取消交易
文章日期：2021年11月17日
【明報專訊】新世界（0017）大圍站上蓋住宅項目柏傲莊III，今年6月開售，累售845伙後，7月時爆出項目因為部分建築工程不達標，而要拆卸重建，並將會延期交樓。發展商公布一系列賠償方案後，相繼有項目買家更改付款方式，以及終止交易離場。據本報統計項目成交紀錄冊，柏傲莊III現時累錄90宗取消交易個案，佔售出單位伙數一成，發展商暫未將該批單位重新推出。
新世界：現階段不殺訂及罰息
事實上，根據一手成交紀錄冊顯示，柏傲莊III提供的7種付款方式（包括2種招標付款方式），當中最短成交期為180天。以項目首輪開售日期、即今年6月5日計，下月初便會屆滿首個上會「死線」。不過，有業內人士指，由於項目至今仍未落實重建後的入伙日期，銀行或難以向買家提供按揭，到達上會時，買家或需要自行籌集資金成交，或有機會影響近380個選用180天成交期的買家（計及曾更改付款方式的買家）。
新世界昨日回應指，就柏傲莊3期（第1座及第8座） 因拆卸重建並須延期交樓，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需要上會的買家殺訂及罰息。集團早前已設立專屬查詢熱線，以解答買家的查詢。
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