樂悠居本月連錄3宗實呎破2萬大關 買家追落後 屋苑標準分層戶呎價屢創新高

明報記者 容婌維

以提供1至2房單位為主的樂悠居，由1座約48層高大廈組成，一層20伙、每層共用3部升降機，本月起呎價屢創新高。中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，樂悠居低層18室，實用312方呎，1房間隔，以649萬元成交，實呎20,801元，創屋苑標準戶呎價新高。原業主2018年5月以575萬元購入，持貨3年多帳面獲利約74萬元或約13%。除上述成交，本月另外2宗呎價逾2萬元之成交均為高層06室，實用312方呎，1房間隔，分別以629萬元及635萬元成交，實呎分別為20,160元及20,353元。余稱由於荃灣10餘年樓齡的細戶上車盤較少，銀碼較低下，樂悠居吸引上車用家入市。

呎價逼近荃灣西二手水平

隨着荃灣西各大型屋苑陸續入伙，區內發展日漸成熟，近年一直受市場追捧。代理數據顯示，荃灣西半新盤，包括海之戀、柏傲灣、全．城匯、環宇海灣等，近月二手呎價介乎約1.7萬至2.1萬元。由於荃灣西一帶二手業主叫價硬淨，買家唯有轉購相對同區樓價落後的樂悠居等一帶的二手屋苑，而是次樂悠居呎價不但進一步突破2萬元大關，更逼近荃灣西半新盤二手呎價水平。

大興花園2房實呎14205元破頂

此外，另一落後大市的屯門大興花園亦錄新高價成交。市場消息稱，大興花園1期3座中層E室，實用428方呎，2房間隔，新近以608萬元易手，實呎14,205元，創屋苑呎價歷史新高。原業主2016年330萬元購入單位，持貨約5年，帳面獲利278萬元或84%。屋苑本月平均實呎約1.3萬元，上述成交呎價較均呎高約9%。翻查資料，大興花園過去僅錄得1宗呎價逾1.4萬元之成交，屬2期9座低層單位，今年6月成交，實呎14,072元。

SAVANNAH 3房高見1444萬 實呎2萬

另外，將軍澳再錄二手新高成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳南SAVANNAH 5A座中層A室，實用722方呎，3房間隔，新近以1444萬元成交，創屋苑3房成交價新高，實呎2萬元。原業主2016年889.5萬元購入單位，持貨約5年，帳面獲利554.5萬元或62%。