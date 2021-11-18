第一城半月15宗成交 較上月同期增2倍

美孚交投加快 本月暫錄15宗

另外，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月至今同樣已錄15宗，亦幾近上月全月19宗水平。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，最新成交為美孚新邨五期蘭秀道7號中高層B室，實用509方呎，2房間隔，望泳池及園景，以793萬元易手，實呎15,580元。原業主2014年12月斥562萬元購入，7年帳面獲利231萬元或41%。

太古城業主沽2房 30年賺逾千萬

中原地產區域營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城錄本月第12宗成交，比上月同期5宗成交，大幅回升1.4倍。最新成交為金山閣高層A室，實用593方呎，2房間隔，向園景。以1160萬元易手，實呎19,562元。原業主早於1991年1月以135萬元買入，持貨30年，帳面獲利1025萬元，升值約7.6倍。

另外，中原地產分行經理余煥銳稱，鴨脷洲海怡半島29座中層A室，實用545方呎，2房間隔，望街景，單位新近以910萬元易手，實呎16,697元，比屋苑同類2房戶近期實呎1.7萬元略低約2%。原業主2011年以428萬元買入，持貨10年，帳面獲利482萬元或1.1倍。