皓畋4房月租6.5萬 回報僅1.4厘

此外，鄰近奧運站的瓏璽亦錄高價租賃成交。香港置業分行營業經理文華表示，瓏璽6B座高層B 室，實用666方呎，2房套房間隔，向東南望樓景，業主以3.1萬元放租個半月，吸引外區客洽詢，議價後減1000元或3.2%，以3萬元租出，實用呎租45元。

瓏璽2房月租3.1萬 呎租45元

文華續稱，上述業主於2011年8月以1332.2萬元購入單位，租金回報約2.7厘。

卓爾居2房海嘯貨租出 回報10厘

另中原地產副分區營業經理陳逸承表示，屯門區近月租賃市場活躍，其中卓爾居2座中層B室，實用511方呎，2房間隔，月租叫價1.6萬元，經議價後，以1.55萬元租出，實用呎租30.3元。業主於2008年7月金融海嘯前僅以190萬元買入單位，持貨13年，租金回報近10厘。