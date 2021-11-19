恒隆蟄伏6年再開盤 皓日294伙快推 標準戶1層10伙 一房實用320呎起

明報記者 陳寶恩

皓日位於牛頭角道11號，屬單幢式項目，標準單位288伙、每層10伙（3部升降機），涵蓋1房至3房，其中1房、2房分別佔全盤單位總數約三成及五成，實用面積320至771方呎；3樓、37樓另設6伙連平台特色戶。樓書顯示，預計關鍵日期為2023年10月，樓花期長近2年；最細單位為3樓H室，實用面積289方呎連135方呎平台，屬1房間隔特色戶；最大單位為37樓D室，實用面積898方呎連482方呎平台，屬3房特色戶。

料最快下周開放示範單位開價

至於標準樓層的10個單位，其中A至F室，向南或東南，對牛頭角道方向，景觀料以九龍灣德福及正在興建的東九文化中心一帶為主；另K至G室，向北及西北，低層料以內園景為主，高層預計望佐敦谷公園一帶。

恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣指，皓日示範單位的搭建工程已到最後階段，將設4個示範單位，包括2個無改動示範單位、2個連裝修示範單位，短期內向傳媒及公眾開放。

定價方面，她指由於項目附近二手屋苑如淘大花園、得寶花園、宏光樓等樓齡較高，定價將參考東九龍一帶新盤價錢，包括啟德及觀塘等區。資料顯示，會德豐推售中的啟德全新樓盤MONACO ONE，首推折實均呎23,365元，而觀塘凱滙的現樓餘貨，近日成交實呎約2.2萬至2.5萬餘元。

據皓日樓書資料，皓日地下至1樓基座設商場，佔地約1.9萬方呎；2樓設有約1.5萬方呎會所，而項目1樓以下外牆設有燈箱告牌，有機會於夜間開放，或對低層單位構成影響。

項目設消防安全管理計劃

另項目所有配開放式廚房之單位不設煤氣供應（即3至36樓之B、E、G、H、J、K室）。針對該類單位，設有消防安全管理計劃；據樓書「有關資料」顯示，項目管理人會進入設有開放式廚房的單位，進行定期測試、保養、重置或修復其消防裝置，或檢查消防裝置是否符合公契及管理協議規定，費用由相關業主支付。項目前身為淘大工業村1座，2016年6月曾發生迷你倉四級大火。

事實上，恒隆地產開售新盤都會受市場注目。董事長陳啟宗曾在集團年報中表示恒隆是「趁低拾寶的能手」，並指「只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市（指投地）」，若再物色到其他優質且價格同樣吸引的地皮，將毫不猶豫再度出擊。