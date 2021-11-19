流浮山農地1.85億售出 呎價782元

面積近24萬呎 買家為「隱形地王」

市場消息指，潘氏為人低調，一直替發展商收地，在過去逾20年在新界不同地區購買農地，高峰時曾擁有逾100萬方的土地，因而被形容為隱形地王。

「舖王」家族成員6180萬 沽紅磡舊樓賺五成

此外，已故「舖王」鄧成波四子鄧耀邦的太太劉綺婷、以個人持有的紅磡曲街3號全幢舊樓物業，資料顯示，在上月中以6180萬元沽出，以購入價4000萬元計，持貨逾5年獲利2180萬元或55%。資料顯示，鄧氏家族近期沽貨速度稍放緩，除上述物業外，早前市場有消息指，黑石集團以逾5億元洽購鄧氏家族持有的筲箕灣阿公岩村道8號精雅印刷集團大廈，惟至今仍未售出該物業。

另一資深投資者、佳寶食品超級市場創辦人林曉毅，在今年8月以5800萬元沽出深水埗荔枝角道302至304號地下舖位後，在上月售後租回商舖。據資料顯示，林氏透過星域投資有限公司租回上述商舖，月租16萬元，以商舖面積約2400方呎計，呎租約67元，租期由今年10月底至2025年10月底，租期共4年，預料期內租金支出768萬元，業主料享租金回報3.3厘。

另外，城規會今日將審議一份涉及工業用地改劃作商住發展建議；據規劃署提交的文件，就上水第30區及第4區提出兩項改劃建議，共涉4幢工廈、共涉樓面78.79萬方呎。規劃署建議，第30區的工廈擬由工業地帶改作商業用途，而第4區則擬由工業地帶，改劃為其他指定用途，註明商貿用途，旨在讓未來發展更具彈性。

佳寶售後租回荔枝角道地舖 4年涉768萬

同時，規劃署亦提出位於沙田小瀝源、鄰近港鐵第一城站的工業用地，建議改劃為住宅（戊類）用途。資料顯示，該處一帶現有7幢工廈，涉逾80萬方呎樓面，以貨倉及製造業為主，建議改劃為住宅（戊類）用途。