信和商場斥3000萬宣傳 料聖誕營業額年升20%

【明報專訊】新冠肺炎疫情緩和，各大商場趁聖誕黃金消費擋期將臨，推出新促銷活動；信和集團旗下七大商場，即日起聯乘迪士尼、香港寬頻推出「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」活動；信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團商場今個聖誕檔期投放3000萬元，作宣傳推廣費用，預料有關商場11月、12月整體人流、營業額按年各可提升20%。