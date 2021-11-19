信和商場斥3000萬宣傳 料聖誕營業額年升20%
文章日期：2021年11月19日
【明報專訊】新冠肺炎疫情緩和，各大商場趁聖誕黃金消費擋期將臨，推出新促銷活動；信和集團旗下七大商場，即日起聯乘迪士尼、香港寬頻推出「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」活動；信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團商場今個聖誕檔期投放3000萬元，作宣傳推廣費用，預料有關商場11月、12月整體人流、營業額按年各可提升20%。
信和旗下商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地等7大商場，將設有不同迪士尼主題佈置及打卡位。此外，適逢Disney+登陸香港，信和與香港寬頻合作，於屯門市廣場、奧海城、荃新天地推出期間限定登記站，即場登記Disney+計劃的顧客，可獲贈迪士尼主題禮品。
壽司郎料明年進駐荃灣廣場
另新地（0016）旗下荃灣廣場，亦推出聖誕獎賞吸客，送出總值超過200萬元的商場贈券，並於商場空中花園設「怪誕森林奇遇記」主題聖誕裝置。新地租務部助理總經理趙寶華表示，荃灣廣場將全面優化商戶組合，引入多間全新商戶，包括人氣食肆壽司郎、NOC咖啡店等，料於明年首季開業；此外，小米之家亦將於荃灣廣場開設全港第9間實體店，今年12月開幕。
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