長實牽頭火炭工業區申建4700伙住宅 總發展樓面286萬呎 每伙平均逾600呎

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，申請改劃地點位於沙田市地段第2至4號、6至10號、17號A分段、17號餘段、61至70號及221號及丈量約份第176約地段第750號餘段及增批部分、及毗連政府土地用地，以及一幅位於山美街的政府土地（穗輝工廠大廈對面）；上述地段主要位處火炭路、坳背灣街一帶，現有主要住宅包括中洲置業發展的私宅星凱．堤岸、以及居屋旭禾苑。

涉20幢工廈 位處火炭路 坳背灣街一帶

可留意的是，地段內包括20幢、樓齡介乎20至50年的工廈。至於長實計劃，是將「工業」地帶改劃為「住宅（戊類）」、「政府、機構或社區」、「休憩用地」地帶等，以作住宅、學校及小巴/巴士站發展，並透露早前通過一間名為Hybonia Limited 的公司向城規會遞交申請。

根據計劃，上述擬議發展的地積比率為5.5倍，計劃興建24座28至38層住宅大廈，計劃分3期發展、可建4706伙、平均面積608方呎的單位，涉及286.12萬方呎。長實指出，住宅發展分不同階段發展，每座工廈的業主均可以按需要和計劃靈活地進行住宅發展；如城規會通過此項審批，長實將成為先驅，啟動第一期重建工作。

指目的在應對社會日益增加住屋需求

此外，非住宅部分以0.5倍作發展（主要為學校），涉約28.61萬方呎樓面，即整個項目總樓面約314.74萬方呎。計劃亦擬興建行人天橋貫穿整個發展區、及連接港鐵火炭站。

據城規會文件顯示，申請人（即長實）已採取合理步驟向土地擁有人發出通知，包括在今年10月27日在指定報章就申請刊登一次通知，以及在10月底把通知寄往相關業主立案法團或管理處等。

沙田屈氏臣中心若重建 可提供300餘伙

目前長實在上述申請範圍中持有物業是禾寮坑路1至5號的沙田屈氏臣中心，地盤面積約3.34萬方呎，若批建住宅料可提供300餘伙、平均面積608方呎，總樓面約18.36萬方呎。

另外，地政總署公布推出大埔公路大埔滘段大埔市地段第234號住宅地招標，最高可建樓面22.6萬方呎。地皮11月26日招標，下月24日截標；業界估計，地皮估值約14億至17.6億元，預計每方呎樓面地價6200至7800元。