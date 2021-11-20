新地申流浮山額外興建840伙

據城規會文件顯示，擬議發展地點位於流浮山丈量約份第129約地段第1595號、第1597號、第1598號、第1599號、第1600號、第1601號（部分）及毗連政府土地，位於天月路北面，鄰近天水圍天恒邨。

連毗鄰地擬建5669伙 規模等同1/3嘉湖

上述地皮面積13.97萬方呎，現屬「綠化地帶」、「休憩用地」等用途，申請改劃成為「住宅（乙類）」，擬以地積比3倍發展，計劃興建5座5至25層高住宅，提供約840伙、平均面積約490方呎私宅，發展總樓面約41.15萬方呎。

上述申請由新金盛有限公司提出，其公司董事包括馬主薛麗怡（SIT, LAI YEE JESSICA），據悉為新地或相關人士。申請人指出，該區一帶可作房屋發展，而社會有聲音希望政府放寬濕地緩衝區內，靠向陸地方向的地塊的發展密度，以平衡環境保育及增加房屋供應需要，因此期望可予以釋放有關土地作中密度住宅發展。

冀平衡環境保育及增加房屋供應需要

翻查資料，上述申請人今年6月已就上述地皮的南面、天影路一帶的56萬方呎的綠化地帶，擬改劃為「住宅（甲類）」用途，以地積比率4.156倍發展，申請興建14幢住宅及非住宅大樓，提供約4829伙。若連同今次申請，兩宗申請涉及多達70萬方呎用地，若兩者同獲批出其申請，即兩項目預計提供5669伙。