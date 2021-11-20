雙溪4房售1.23億呎價5萬 齊創項目新高
文章日期：2021年11月20日
【明報專訊】港島二手豪宅有價有市，市場消息指，淺水灣道豪宅雙溪，新錄一個低層單位以1.23億元售出，創項目新高價紀錄；有關單位實用2423方呎，屬4房套房間隔，成交實呎50,764元，亦創屋苑新高紀錄；原業主2001年以1650萬元購入，持貨20年，帳面獲利1.065億元，升值6.5倍。雙溪對上一宗高價紀錄成交於2018年錄得，屋苑低層實用2429方呎B室，以9280萬元售出、實呎38,205元；以呎價計，新紀錄再推高33%。
深灣畔特色戶零議價750萬易手
大型屋苑方面，中原元朗副區域營業經理王勤學稱，向來成交稀疏的流浮山深灣畔，新錄15座地下特色戶易手，實用491方呎3房間隔、另連花園（附車位），原業主放盤叫價750萬元，新近零議價易手，實呎15,275元；原業主2009年6月以161.7萬元購得，帳面賺588.3萬元或3.6倍。另中原分行經理蔡堅武稱，元朗錦田PARK YOHO Sicilia第1B座高層E室，實用449方呎，1房間隔，叫價670萬元，議價後以655萬元成交，減價15萬元或2.2%，實呎14,588元；原業主於2016年8月以494.91萬元一手購入，5年獲利約160.09萬元或32%。
LP6三房3年帳賺14%
此外，將軍澳半新盤日出康城LP6，新錄單位於額印稅SSD鬆綁後易手的成交；美聯高級分區營業經理林振聲表示，LP6第1座高層E室，實用644方呎3房間隔、望海景，吸引外區換樓客承接；單位原叫價1260萬元，議價後調減至1230萬元成交，減幅為30萬元或約2.4%，實呎19,099元；原業主2018年9月以1075.5萬元一手購得，帳面賺154.5萬元或14%。
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