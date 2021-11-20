CCL樓指錄7個月最大按周升幅

同時，CCL（中小型單位）報188.29點，按周升1.08%，與CCL Mass一樣，均為16周以來最大。至於CCL（大型單位）報188.62點，按周升1.97%，升幅26周以來最大。

四大整體指數展現強勢回升

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數顯著反彈，反映樓價有止跌回穩的迹象。展望樓價短期內找到支持，並於高位企穩。四大分區方面，本周兩升兩跌；早前新施政報告利好新界兩區，今周輪到港島、九龍市區樓價明顯反彈，當中港島CCL Mass報195.73點，按周升4.76%，升幅屬124周即約31個月以來最大；九龍CCL Mass報182.19點，按周升0.55%，升幅屬近10周最大。

市區現升勢 新界輕微下調

不過，新界西CCL Mass報178.09點，按周跌0.08%，結束2周連升，但指數仍為歷史第4高；新界東CCL Mass報199.28點，按周跌0.98%，新界兩區樓價輕微回軟，但受惠北部都會區概念消息，新界西CCL Mass近5周持續於177點以上高位企穩，新界東CCL Mass連續6周企穩200點。