「緹外」最大洋房近1.2萬呎 勢成新樓王

地下設5間工人房 市場罕見

湯耀宗指出，項目命名緹外，其中「緹」意指緹紅貴族氣質，延續緹山項目尊貴感；「外」意指更高的境界，具縱觀世界的磅礴氣派，以及世外的優美風光與脫俗寧靜。根據樓書，緹外提供64伙，包括3座院墅以及61間分層大宅。3座院墅實用面積介乎11,382方呎至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。項目的分層大宅實用面積則介乎3466至8583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

當中，面積最大為院墅C，實用面積達11,692方呎，料屬九龍區最大屋苑式洋房。洋房樓高2層，地下為客飯大廳、廚房、影院區及宴會廳所在，當中工人房更有5間，每間面積約40方呎。室外設有私人游泳池以及面積達1.5萬方呎花園。1樓設有4間套房，以及健身室及家庭廳。主人套房分男女主人衣帽室，亦設有書房。

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