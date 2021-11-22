企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌

業界料地王效應下空置率或再下調

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，10月份香港區整體甲廈空置率錄得約10%，與9月相若，中環空置率有所下調，中環10月份甲廈空置數字為7.53%，較9月下降0.11個百分點，相信是由於寫字樓租金調整已一段長時間，經濟前景逐漸好轉，預期租金繼續下調空間有限，陸續吸引企業重返中環，趁市况正式復甦前搶先承租中區優質寫字樓物業。

空置率窄幅上落料會以中環先行

蔡氏分析，討論已久的中港兩地通關見曙光，預期第一步將會爭取限名額的「小通關」，商務人士有望可以更方便來港，增加兩地經濟活動交流，無疑對港島核心區甲廈市場帶來利好消息，另中環新海濱3號用地於11月初以508億元成為香港歷來最貴賣地記錄，反映對香港核心商業區甲級商廈前景相當樂觀，預計此消息會刺激中區甲廈市場，增加企業進駐信心，預測短期內整體甲廈空置率仍然窄幅上落，料會以中環先行，並逐步改善。