同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起

單位全層4700呎起 呎租逾20元

同創集團2012年由來自萬科、中海等高層創立,並於2015年起進軍本港,惟至今在港僅得KT One及禮著兩個房地產項目。同創稱,未來仍會積極持續在香港物色投資機會,而工廈活化會是其中一個重點關注板塊,同時亦會留意其他類型和地區項目。

出租率約六成 租客以多媒體製作公司為主

KT One 呎租約20元至24元。同創表示,KT One 定位為觀塘區內之甲級寫字樓,觀塘區工商大廈供應大致分為甲級商廈、重建/活化工廈及舊工廈,而KT One 叫租屬區內中等水平,現時出租率約六成,租戶以多媒體製作公司為主,而未租出單位集中於高層。同創發言人又指,集團對市場持樂觀態度,對產品有信心,但亦會因應客戶實際情况提供租務優惠。至於新型肺炎疫情穩定、市道向好情况下,該集團則暫未有部署向現有租戶加租。

KT One除寫字樓單位外,亦提供共享天台及共享工作間予租戶自由使用。共享工作間位於項目2樓,設有休憩空間、茶水間及會議室(需預約);設備方面,KT One 採分體冷氣而非中央空調、設三相電;惟值得留意,項目不設車位。