OMA OMA首錄租賃 2房1.2萬回報2.8厘

減價逾一成 呎租27.4元

美聯首席高級營業經理陸康誠表示，OMA OMA 2B座低層E室，實用面積438方呎，2房間隔。業主原叫租1.4萬元，及後議價至1.2萬元租出，減價2000元或14%，呎租約27.4元。業主2019年7月以521萬一手買入單位，租金回報約2.76厘。

法籍租客3.55萬租嘉亨灣3房戶

另外，西灣河嘉亨灣亦錄租賃成交。美聯市務經理（銷售）陳世民表示，屋苑6座高層A室，實用面積675方呎，3房1套間隔，擁海景，獲一對法國籍租客鍾情，並以月租約3.55萬元承租，實用呎租52.6元。業主2011年2月以960萬元購入，租金回報約4.4厘。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月暫錄53宗租賃成交，已相等於上月全月，平均實用呎租38.3元。

太古城本月53宗租賃 2房2.1萬租出

最新一宗位於富山閣中低層E室，實用面積593方呎，2房間隔，向西南，望街景，附有雅緻裝修，以月租2.1萬元租出，實用呎租35元。業主今年3月才以1000萬元買入單位，租金回報約2.5厘。