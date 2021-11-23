黎永滔景隆街舖丟吉2年 高檔品牌80萬承租

黎永滔：租戶明年開幕 租期3年

上述景隆街7號全幢4層舖位，總面積約4100方呎，黎永滔昨接受本報查詢時，確認舖位以月租約80萬元租出，呎租即約195元。資料顯示，物業過去以約150萬元放租，換言之，現租金較叫價低約47%。

黎又指，以現水平來說，該舖租金算是市價水平，舖位由一高檔時尚品牌租用，預計明年開幕，租約期3年。對於未來舖位市況，他認為會逐步復蘇，並指「現時問盤的人比以前多」，租戶亦願意落戶核心區。

月租較叫價低近五成

景隆街7號前身為顯輝中心，黎永滔早在2012年零售高峰期以約3.68億元買入，當年顯輝中心每月租金收入約50萬元，租金回報約1.6厘，而黎永滔及後把物業重建，並計劃出租予時裝及精品零售商，但物業於2019年底至2020年初落成後，遇上反修例運動及新冠疫情，令其租金大跌，以現租金水平計，未計及重建成本前，租金回報約2.6厘。

事實上，黎永滔上月曾以1.83 億元售出中環德己立街德和大廈地下1 及1A 號舖，以面積共1045 方呎計，呎價約17.5 萬元，而黎永滔2010年中以約1.39 億元購入，持貨11年，帳面獲利約4400萬元或32% ，買家則為 Sunshine Prospect Limited，公司董事包括為鷹君集團（0041）主席兼董事總經理羅嘉瑞、執行董事羅俊謙等。

鯉魚門海傍道物業招標出售

此外，利嘉閣(工商舖)地產聯席董事尤明德表示，丈量約份3號地段第746號、即鯉魚門海傍道26號至30 號的一部分低層樓宇，物業以現狀形式招標出售，截標時間為明年1月18日，物業面積約7,278方呎，現作餐廳用途。

馬亞木3.9億沽觀塘航空科技大廈

另外，「小巴大王」馬亞木及相關人士持有的觀塘工廈物業航空科技大廈全幢，本月初以3.9億元售出，持貨15年勁賺逾3億元。資料顯示，上述物業為觀塘駿業街44號航空科技大廈全幢，總樓面面積約56,151方呎，本月初以3.9億元售出，折合呎價約6946元。馬亞木等於2006年以8663萬元購入上述物業，持貨15年，現帳面獲利約3.03億元或約3.5倍。

資料亦顯示，電腦、手機周邊配件生產商Magic-Pro 董事總經理陳錦輝及相關人士，上月以5692萬元售出長沙灣青山道偉基大廈一籃子物業，以面積約9899方呎計，呎價約5750元，陳錦輝等早於2004年以約1070萬元購入，持貨17年，現帳面獲利4622萬元，賺幅達4.3倍。