KENNEDY 38加推46伙 折實均呎逾2.9萬

昨售1伙開放戶 實呎27062元

KENNEDY 38昨日加推第5張價單，涉及46伙，涵蓋開放式、1房及2房間隔，折實均呎29,418元。單位實用面積287至456方呎，定價752.4萬元至1487.9萬元，實呎29,660元至36,017元，折實價677.16萬至1339.11萬元，折實實呎價26,694至32,416元。

另外，項目昨日亦以709.04萬元售出5樓E室，實用面積262方呎，開放式間隔，實呎27,062元。

恒地堅道最快今公布命名

另外，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝早前接受本報專訪時表示，堅道73號的精品式住宅，總樓面涉約6.4萬方呎，提供約180伙，主打中小型單位，樓花期料少於兩年。恒地於2017年10月以10.49億元作價統一業權（前為芬芳大廈），每方呎樓面價約1.7萬元。

至於明年1月入伙、佳明集團（1271）青衣明翹匯再錄大單位成交。一手成交紀錄冊顯示，單位為2座11樓A室，實用面積808方呎，4房套房間隔，成交價1333.2萬元，實呎1.65萬元。