恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場

明報記者 容婌維

樓花期長約16個月的CAINE HILL，樓書及示範單位的準備工作已屆尾聲，負責項目銷售的恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL預計本月底至下月初上載樓書，料12月開展銷售，同系西半山羅便臣道樓盤THE RICHMOND等的成交呎價，可作開價參考。資料顯示，現時成交實呎約在2.7萬至3.4萬元水平。

CAINE HILL主打1房單位，數量有115伙，佔項目單位總數逾6成；另開放式戶佔70伙、2房單位佔2伙。

利奧坊第4期涉約600伙 鄰近奧運站

韓續稱，明年第一季部署推出大角嘴利奧坊第4期，涉約600伙單位；暫時為利奧坊系列最大型、以及最為靠近港鐵奧運站的期數，預計於2023年落成。翻查資料，利奧坊第1至3期住宅提供的單位數量，介乎448至514伙。

事實上，恒地系內恒基物業營業（一）部負責銷售的另兩個市區新盤亦蓄勢待發，包括啟德THE HENLEY II、紅磡黃埔街重建項目第1期；當中THE HENLEY II 提供301伙，並已於今年4月獲批預售樓花同意書，最大賣點是擁有最接近啟德體育園的景觀，中高層亦享維港景。

HENLEY II黃埔街項目準備出擊

至於位處紅磡，橫跨機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街的大型重建項目亦準備登場；該項目分3期發展共提供約2600伙，當中位於機利士南路和寶其利街一帶的第1期涉約300伙，估計最快年底至明年初推出。

除獨資項目外，恒地與新地（0016）、會德豐合作之堅尼地城KENNEDY 38，次輪銷售於昨日截止認購，收近1100個購樓意向登記，以今晚次輪售40伙計，超額逾26倍。

KENNEDY 38 次輪收1100票 超額26倍

昨日新盤市場僅錄零星成交，當中宏安地產（1243）青衣薈藍連錄2宗成交、吸金逾1007萬元，成交單位包括17樓B05室，實用208方呎開放式戶，成交價468.9萬元、實呎22,543元；另18樓A15室，屬實用203方呎開放式戶，以538.5萬元成交、實呎26,527元。

此外，會德豐GRANDE MONACO新錄低座D座2樓B室，屬實用807方呎3房戶，透過招標以2062萬元售出、實呎25,551元，買家成交期約180日。