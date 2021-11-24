原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅

位處羅便臣道 早前9億售出料損手

燕貽大廈位於羅便臣道63至67號，中國奧園自2018年已展開收購，並於2019年申請強拍，奧園曾估計將上述項目重建後，可出售資源估計達22億元人民幣，但較早時以9億元出售，估計虧損近1.77億元。

據屋宇署公布，該署於9月共批出17份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，除上述燕貽大廈外，大昌集團（0088）去年以13.3億元、每方呎樓面地價約15097元投得的鴨脷洲海旁道住宅官地，獲批建1座30層高（在4層地庫之上）住宅物業，涉約88,280方呎樓面。

大昌鴨脷洲地獲批建30層高住宅

恒地（0012）大埔美新里3號，獲批建1座17層高商住物業，住宅樓面涉35,860方呎、另7359方呎非住宅樓面。

非住宅物業方面，鄰近天后港鐵站的英皇道31至33號，以及銀幕街18及20號與琉璃街交界項目，將興建1座24層高商業物業，涉及61,580方呎樓面。至於中移動（0941）去年以56億元、每方呎樓面地價5967元投得的沙田火炭松頭下路與桂地街交界大型工業官地，獲批建1座17層高（在兩層地庫之上）數據中心，涉93.85萬方呎樓面。

另萬國數據（9698）葵涌大圓街2至10號項目，亦獲批建1座17層高（在兩層地庫之上）的數據中心，涉及19.55萬方呎樓面。

中移動火炭建近94萬呎數據中心

據屋宇資料顯示，9月全港共有9個項目、涉603個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較8月增加約19%。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，至於今年首3季合共有43個項目、涉11,169伙私宅落成，較去年同期錄13,688伙按年減少18%。另外，9月只有1個私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉單位1伙，較8月的5,991伙大跌99.98%，創自今年3月以來最少。

另有財團向城規會提出申請，申請葵涌永業街11至19號光輝凍倉（光輝二倉）放寬地積比至10.19倍，以改裝成15層高數據中心，項目佔地約34,596方呎，最新申請總樓面則約352,345方呎。