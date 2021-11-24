尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽

資料顯示，鄰近尖沙嘴警署的柯士甸道105號百安大廈，一個面積約800方呎的地下E2B號舖，本月中以3850萬元售出、呎價逾4.81萬元；原業主2019年9月以3280萬元購入，持貨逾兩年，現帳面獲利570萬元，物業期內升值17%。上述舖位再上一手業主於2011年以3280萬元購入，2019年售出時，帳面僅平手離場。

「街市大王」7600萬購美孚舖

另資料顯示，「街市大王」建華集團董事長文卓培兒子文景華，本月中透過公司名義、斥7600萬元購入荔枝角美孚新邨1期百老匯街12A號地舖，以面積約1000方呎計，呎價約7.6萬元。物業現由菜檔租用，月租20萬元，租約期至2025年，以最新購入價計，業主可享租金回報率約3.1厘；原業主早於1999年以430萬元購入，持貨22年，現帳面獲利7170萬元，賺幅高逾16倍。

另仲量聯行報告顯示，10月整體商廈租金按月升0.2%，為2019年5月、約兩年半以來首次錄升幅，當中主要分區市場中，中環和尖沙嘴皆錄租金升幅。

上月商廈租金升0.2% 兩年半首見

仲量聯行指出，10月整體甲級寫字樓市場錄得10.72萬方呎淨吸納量，市場錄得多宗擴充成交個案，其中商務中心營運商 IWG，租用銅鑼灣謝斐道Tower 535兩層約2.34萬方呎樓面。同時，中環區月內租賃交投活躍，投資管理公司阿波羅全球管理原區搬遷，租用交易廣場一座全層樓面約1.39萬方呎樓面。