禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃

市場雖錄大額租賃成交，個別屋苑仍錄單位以低價租出。

海怡2房月租1.5萬 呎租低見29元

中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島31座中高層D室，實用面積527方呎，2房間隔，望街景，新近以月租15,000元租出，實用呎租僅28.5元，屬近期屋苑新低。業主2010年388萬元買入單位，持貨11年，租金回報4.6厘。

啟德多個屋苑準備入伙之際，鄰近啟德的新蒲崗譽·港灣新錄1宗租賃成交。香港置業東區域董事胡耀才表示，譽·港灣1B座高層B室，2房間隔，實用面積約534方呎，新近以月租2.1萬元租出，實用呎租約39.3元。業主6個月前叫租2.5萬元放盤，新近才獲區外客洽租，議價後減租4000元租出。原業主2010年6月以約495.9萬元購入，租金回報逾5厘。