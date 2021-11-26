TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標

上述項目位於山頂道20號，設有4幢洋房，實用面積3722至4740方呎、另連1472至2259方呎花園、642至1085方呎平台等，全部設有私人泳池並內置升降機，各幢均連車庫(雙車位)；當中最大的1號洋房，實用面積4740方呎連1472方呎花園、1085方呎天台，項目現時已屆現樓。

YOHO Hub最快下周批預售

新地（0016）元朗站上蓋The YOHO Hub，新地代理總經理陳漢麟表示，項目有望下周獲批預售，屆時將盡快公布樓書，並於下月內推售，首張價單將涵蓋1房至4房，料不少於206伙。項目設6個示範單位，包括4個交樓標準示範單位、2個連裝修示範單位，戶型涵蓋1房至4房。同系已屆現樓的北角豪宅海璇本月連沽3伙，套現逾2億元，其中2座10樓B室，屬4房雙套望維港海景單位，實用1467方呎，成交價7628.4萬元、實呎5.2萬元。

蔚藍東岸餘貨擬加價約10%重推

內房五礦地產（0230）營銷及市務總監方俊表示，油塘蔚藍東岸累售392伙，套現約34億元，計劃短期加價約10%加推，明年將重點推售3房及4房單位，個別4房戶將保留至現樓開售。另信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II昨推售新一批單位，即日售出15伙，其中3A座29樓A室，實用面積1081方呎、另連天台及平台，以4515萬元售出，實呎41,767元，呎價為項目次高紀錄。至於新世界（0017）旗下準備拆卸重建的大圍站柏傲莊III，再增2宗取消交易，2伙總值涉逾2711萬元，柏傲莊III自7月初迄今，累錄約98宗同類取消交易個案，佔已售單位約12%。