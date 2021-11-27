柏傲莊III破百宗取消交易 涉逾16億 180日即供付款買家佔逾四成 最貴取消成交單位涉3704萬

據悉，屋宇署已批出上述項目施工方案，預計下月初開始動工拆樓。柏傲莊III今年6月開售時創下多個紀錄，其中最矚目為今年6月20日第三輪開售前勁收逾3.05萬票，膺本港歷來新盤收票王。事實上，樓盤推出約一個月內極速售出約845伙、佔全盤單位總數892伙的95%、套現總額達122億元。據柏傲莊III當時的樓書資料顯示，項目關鍵日期為2023年6月30日。

昨單日連錄4宗取消交易

至7月初，新世界公布項目兩幢樓宇因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而需拆卸，預計入伙日期延遲約9個月，意味可能要到2024年3月才落成入伙。自今年8月13日起，柏傲莊III首錄3宗取消交易，直至昨日最新再添4宗同類個案，令3個月來累積總數增至102宗，佔已售單位845伙的12%，相關單位成交價760萬至3704萬餘元、102伙涉銷售總值逾16億元。

取消交易3房佔逾三成

本報統計，上述102宗取消交易個案，有43宗採180日現金付款，佔比42%屬最多；其次為建築期付款有27宗，佔比26%。值得一提，項目於6月推售，意味選180天現金付款之買家，上會限期將至，而上周新世界指，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。

至於102伙取消交易單位，以3房佔最多涉35伙、佔比34%。

部分買家轉提早上會後仍取消交易

另可留意的是，新世界公布項目拆卸重建時曾指，採不同付款辦法之買家，獲不同比例賠償，因而有部分買家選擇更改付款方法。

本報統計，項目今年7月底至今錄約120宗更改付款方法之紀錄，大多數是縮短成交期，但有個別買家在更改為提早上會後仍取消交易，如實用998方呎的1A座15樓B室，原於今年6月12日以2333萬元售出，當時買家選用「優越柏傲莊建築期付款」，至9月1日買家轉用「優越柏傲莊420天現金優惠付款」，成交價亦更新為2277.1萬元，事隔1個多月、至10月8日，單位最終取消交易。

翻查資料，新世界所公布的賠償方案，以樓價1500萬元的單位計算，若買方選擇繼續完成買賣合約，可獲賠償115萬元，若取消交易，則可獲賠31萬元。

明報記者