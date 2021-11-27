新世界借出牛潭尾地 信義會申建逾千過渡房

擬建4幢房舍 單位面積179呎起

據城規會文件顯示，申請地點位於元朗牛潭尾丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，地皮面積23.39萬方呎，以地積比不多於1.53倍發展，計劃興建4幢住宅房舍，提供1076伙、面積約179、262及358方呎的單位。

上述項目總樓面35.57萬方呎，項目預計2023年竣工，並於2024年或之前入伙，初步計劃營運6年至2027年。

上月新世界申建1980伙私宅

據資料顯示，新世界上月就地皮向城規會申建私宅，申請由「住宅（丙類）」地帶改劃為「住宅（乙類）」地帶，計劃以5倍地積比作發展。

項目擬建4幢不多於35層高的私人住宅，提供1980伙住宅、平均面積約614方呎的住宅單位，總樓面約119.98萬方呎。

宏安相關人士5.4億購鴨脷洲舊樓

另外，發展商繼續進行收購，資料顯示，香港仔鴨脷洲大街、新市街一籃子物業，連錄59宗成交，共涉約5.4億元。據悉，有關物業由宏安地產（1243）或相關人士收購。上述發展項目總佔地約7000方呎，若以地積比率9倍作發展，可建樓面約6.3萬方呎。

此外，資料亦顯示，位於古洞北近河上鄉的一籃子農地，早前亦以逾1.15億元，獲得財團收購，農地佔地約4.75萬方呎，即每方呎約2420元。