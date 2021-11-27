西九藝術大樓招標 BOT形式批34年營運權

共涉70萬呎樓面 包括2.7萬呎作零售飲食

繼「M+博物館」早前開幕後，西九文化區管理局再有新動作，該局昨日刊登廣告，推出藝術廣場大樓招標。項目由3幢商業大樓組成，總樓面共約70萬方呎，包括辦公室面積67.2萬方呎，另有2.69萬方呎零售、飲食及娛樂樓面，位處西九文化區的中心地帶藝術廣場。項目採用BOT模式，中標發展商獲授予項目為期34年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。

該局指出，項目與區內多個世界級藝術文化設施一脈相連，包括剛開幕、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、將於明年7月開幕的香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及面向維港、佔地11公頃的藝術公園。

與M+及故宮文化博物館一脈相連

另值得留意，是次招標項目，僅涉項目34年發展權和營運權，而非「賣斷」物業，業主仍是西九管理局，即中標者是「二房東」，在發展權和營運權完結後，項目將再次交還予西九管理局。

市場料每年租金收入逾5億

據悉，中標者須在簽訂合約後，分兩期繳交租賃期的部分租金，及後在營運期間，將按月繳交包括分成在內的租金。市場估計，若藝術廣場大樓未來平均呎租約50至60元水平，即每月3500萬至4200萬元，每年租金收益約4.2億至5.04億元，以全期34年營運期計，全期租金總額約142.8億至171.36億元。事實上，西九一帶商業地皮極為罕有，對上一次出售商業地已是2019年西九高鐵站上蓋商業官地，由新地（0016）等以422億元投得，曾一度成為本港最貴重的商業地，折合每方呎樓面地價約1.3萬元。