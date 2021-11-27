官方樓指上月跌0.85% 14個月最大跌幅

差估署公布，10月份本港私宅售價指數最新報394.8點，按月跌0.85%，較9月跌幅0.03%有所擴大，並連跌2個月，累跌0.88%，但若相對去年12月錄得的379.9點，今年首10個月仍升3.9%。各類單位中，以實用1722方呎以上E類大單位表現最佳，最新樓價指數報319.1點，按月微升0.16%，屬唯一錄按月升幅的類別，其餘4類物業則按月下跌0.14%至1.69%不等。至於10月私宅租金指數則報182.9點，按月升轉跌，跌幅0.33%，但相對去年12月，今年首10個月仍升3.57%。 不過，有關指數主要反映9月下旬至10月上旬市况，未完全反映施政報告對樓市的影響。另CCL八大指數則齊跌，當中CCL報186.90點，按周跌0.76%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報188.50點，按周跌0.97%；CCL（中小型單位）報186.59點，按周跌0.90%；CCL（大型單位）報188.50點，按周跌0.06%，結束3周連升。

CCL八大指數齊挫 15個月首見

港鐵東涌牽引配電站住宅地流標後，毗鄰映灣園錄得二手蝕讓。中原資深分區營業經理陳偉業稱，外籍客持有東涌映灣園3座中高層D室，實用634方呎，3房間隔，以775萬元易手，實呎12,223元。原業主2018年8月800萬元買入，帳蝕5萬元或約3%，為屋苑半年來再現二手蝕讓。另美聯物業助理營業董事謝錦成稱，快將收樓的啟德尚．珒溋剛錄首宗預租，單位為1座中層G室，實用面積852方呎，屬3房1套連工人套間隔，以月租3.78萬元預租，實呎租約44.4元。業主今年7月才以2457.35萬元購入，租金回報約1.8厘。