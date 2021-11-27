瀚名推3伙招標 一按5年供息不供本
文章日期：2021年11月27日
【明報專訊】嘉里（0683）旗下已屆現樓、提供73伙的何文田新盤瀚名，自今年初開售至今累售6伙、套現近2.7億元後，發展商下周二起再以招標形式推出3伙發售，3伙分別為20樓B室、15樓A室及15樓B室，一律為實用1132方呎之3房戶，發展商設指引價，由3828萬起至4012萬元，並提供「1838一按付款計劃」、「SUPER 180付款計劃」及「靈活360付款計劃」3種付款方式。
KENNEDY 38昨再沽22伙
其中「1838一按付款計劃」成交期為180天，提供「全期五年供息不供本」優惠；據招標文件，一按貸款最高貸款額為樓價八成，首1年半及第19至48個月年利率以最優惠利率（P=5厘）減4厘及2.5厘計算，及後則以最優惠利率計；另外，買家若於申請貸款首2年內還清本金，則可享全數利息回贈。發展商同時提供1838備用第二按揭貸款計劃，最高貸款額為一按餘額之3成；此外，發展商亦推出一系列之優惠，包括「先住後付」優惠（只適用於360天成交期）、印花稅優惠4.25% 、代付兩年管理費及車位認購權等。事實上，嘉里同系屯門滿名山亦曾經推出「1838一按付款計劃」吸引買家。
另外，新地（0016）、會德豐及恒地（0012）合作的堅尼地城KENNEDY 38，昨晚第三輪推售50伙，市場消息指，項目即晚沽出約22伙，佔第三輪出售單位總數約44%。
按揭計算機