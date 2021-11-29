龍豐花園舖位叫價減兩成放售

涉600呎樓面 意向呎價3.3萬

美聯旺舖營業董事劉嘉輝表示，該舖位設有超過20呎門面，以現時放售價計，預計租金回報超過3厘，而物業上蓋為區內大型屋苑龍豐花園，民生消費需求較強，商場內亦開設有各類零售店舖，料人流具保證。

另外，香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，11月至今（截至25日）錄854宗純車位買賣註冊（具體反映10月情況），已經超過10月錄得的759宗約12.5%，暫創近3個月新高。

本月車位買賣註冊854宗 3個月新高

王續指，本月至今純車位買賣註冊量按月錄得升幅，相信與車位拆售個案趨增有關，其中鰂魚涌指標屋苑太古城，本月至今錄得169宗純車位買賣註冊，暫成11月錄得純車位買賣註冊量最多屋苑；大埔白石角逸瓏灣8，以錄得103宗純車位買賣註冊量，排名第二多。