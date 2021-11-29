KENNEDY 38特色戶招標 呎價或見5萬

即將踏入12月，新地仍然積極推盤；雷霆表示，集團旗下涉單位總數1030伙的元朗全新盤The YOHO Hub，若短期獲批發預售樓花同意書，有機會於12月推出。

新地雷霆：YOHO Hub擬12月登場

新地代理副總經理唐錦江補充，KENNEDY 38 計劃招標推售的33樓A室、33樓B室，價錢參考同區特色戶，成交實呎有機會高見5萬元，目前已錄約10位準買家查詢。

上述33樓A室、33樓B室屬連天台特色戶，前者實用1000方呎連97方呎平台和779方呎天台，4房設計；後者實用566方呎連34方呎平台和491方呎天台，2房連書房設計，。

至於西區住宅盤最高實呎紀錄，為英皇國際（0163）的維壹，項目一伙實用2600方呎複式戶，以1.35億元售出、實呎5.19萬元。

綜合市場資訊，新盤市場過去兩日以銷售餘貨為主，合共售近30伙，包括信置（0083）系樓盤共售約5伙，當中西南九長沙灣維港滙II沽出4伙實用315至490方呎單位，成交價810.6萬至1376.8萬元、實呎2.57萬到2.8萬元。

逸瓏灣8花園特色戶實呎2.1萬

另外，大埔白石角逸瓏灣8，以1595.3萬元售出1座地下一個實用759方呎連285方呎花園特色戶、實呎2.1萬元。

皓日快開價 首批料不少於60伙

至於恒隆地產旗下提供294伙的九龍灣皓日，過去兩日皆對公眾開放示範單位，參觀氣氛不俗，預計日內開價，首批料涉不少於60伙。