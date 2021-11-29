新高陳坤興：憧憬通關 拓大灣區樓盤代理業務

陳坤興表示，新高地產在些利街插旗，除主力從事港島中西半山二手盤、以及一手樓盤如恒地（0012）即將開售的堅道CAINE HILL等銷售外，亦把目光放在將來內地和香港通關後、兩地恢復正常人流、物流和經濟交流時，料將再趨活躍的大灣區地產市場。

中山珠海打造旅遊城市 對港人具吸引力

他續稱，中西半山區不乏年紀成熟、具經濟能力及有餘錢的高端客戶，而中山、珠海，近年一直積極打造為華南地區的休閒旅遊城市，加上有港珠澳大橋連接香港，互聯交通方便。

此外，現時中山及珠海一帶較優質、面積在80至150方米的一手分層單位（約860餘至1600餘方呎），每方米售價在1萬至2萬人民幣的水平（折合港幣約1100餘至2200餘元），相對深圳仍較低水，相信可吸引港人到此置業作為周末度假、享受退休生活之用。陳透露，新高目前已與大灣區的發展商接洽，目標是一待通關，即舉辦睇樓考察團，以拓展新商機。

現有員工逾10人 不會胡亂擴張

新高地產於11月初開始試業營運，現時租用的些利街舖位，之前正是Q房網的舊舖位；陳表示：「舖位目前的5位數字租金，較之前是平了少少」，而現有10餘名員工（包括後勤），除不乏Q房網前員工外，亦有由零售業轉戰地產代理業的全新入行人士。 談及未來目標，陳表示雖然希望新高可以開設分店，但現階段不會胡亂擴張。

明報記者