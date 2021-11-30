反修例加爆疫近3年 一手沽近5萬伙 今年首11個月超去年全年一成 挑戰2019年1.86萬伙最高紀錄

明報記者 林可為、陳寶恩

在會德豐啟德MONACO ONE、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第2期和西環KENNEDY 38、長實（1113）洪水橋#LYOS，四個全新盤均取得理想銷情帶動下，本月至昨日止，整體一手成交錄約1765宗，除較10月錄約1640宗按月升近8%，亦是6月錄約1870宗後，5個月來按月新高。

本月一手約1765宗 5個月最旺

事實上，隨着疫情紓緩，今年新盤市况較去年已見明顯反彈，1月迄今總體一手銷情已累錄約1.64萬宗，相比去年錄約1.48萬宗、2018年錄約1.58萬宗，已分別高約11%和4%。若相比2019年全年錄約1.86萬宗成交、即反修例風暴爆發但卻是2013年一手新例實施最旺場的1年，則仍相差約12%。

The YOHO Hub料成下月焦點

可留意的是，2019年至今是香港近代相對最動盪的3年，但新盤交投未受嚴重衝擊，2019年至今累積一手成交達4.98萬宗，社會氣氛相對平靜的2016至2018年、3年錄約5.06萬宗，其實相差無幾。事實上，發展商在踏入年底仍部署推盤，下月有機會推出的5個新盤共涉1933伙，其中新地元朗站上蓋The YOHO Hub，涉單位總數1030伙，勢為年底的市場焦點，新地表明若短期獲批預售後便會出擊。另4個新盤屬市區新盤，包括預計日內開價的恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道皓日。

業界料變種病毒影響樓價有限

利嘉閣研究部主管陳海潮指，今年新冠疫情較穩定，發展商積極推盤以「追回去年銷售量下跌的數」，促成今年一手成交較去年增加，但估計下月僅The YOHO Hub一個大盤登場，料今年全年一手成交可達1.8萬宗水平。對新冠變種病毒近日虐肆，陳認為倘沒大型社區爆發，對樓市影響不大，若不幸大規模爆發，當局要再度收緊社交措施，對新盤銷售及整體樓市就構成負面壓力，惟即使如此，參照過去兩年情況，樓價跌幅亦有限。