帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘
文章日期：2021年11月30日
【明報專訊】臨近年底，有收租客願意增加議價空間將單位租出。香港置業分行區域營業董事蘇國榮表示，奧運站帝柏海灣1座低層E室，實用面積1013方呎，3房1套連工人套間隔，望海景，業主以約4.7萬元放租約3周，並接獲區內客洽詢，雙方議價後減價約6000元，以約4.1萬元租出，實用呎租約40.5元。業主今年7月才以約2338萬元購入，租金回報約2.1厘。
愛海頌本月3宗租賃
2房月租2.1萬
入伙盤繼續受租客追捧，即使已屆年底業主叫價仍進取。香港置業首席聯席董事張仲賢表示，深水埗愛海頌本月暫錄3宗租賃成交，其中愛海頌1座中層B室，實用面積497方呎，2房間隔，望樓景，新近以2.1萬元租出，實用呎租約42.3元。業主2.3萬元放租半個月即吸引區內客洽詢，議價後減價2000元，而新租客為單身人士。資料顯示，業主去年5月以871.7萬元購入，租金回報約2.9厘。
外區客2.7萬租形薈2房
其他地區亦錄得租賃成交，美聯分行區域經理佘錦驊表示，筲箕灣形薈2座高層C室，實用面積約為565呎，2房間隔，新近以2.7萬元租出，實用呎租約47.8元。資料顯示，業主於2019年3月以約1481.2萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘水平，而租客則為外區客。
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