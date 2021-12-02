尚悅‧嶺額印鬆綁 上月6宗全獲利 持貨3年帳賺近兩成 屋苑暫錄40個放售盤

明報記者 容婌維

溫旭銘表示，尚悅．嶺1座低層E室，實用面積267方呎，1房間隔，新近以492萬元沽出，實呎18,427元；原業主2018年11月以399萬元一手購入，額印期滿即沽貨，帳面獲利93萬元或23%，料為屋苑近期賺幅最大成交。資料顯示，尚悅．嶺今年1月曾錄1宗蝕讓成交，為1座高層J室，實用195方呎開放式戶，以345萬元成交；原業主2019 年3月364 萬元一手買入，持貨不足2年轉售，帳面蝕讓19萬元，連額印稅計料蝕約53.5萬元或15%離場。

淘大花園本月開齋 2房650萬易手

此外，同區朗晴居踏入本月即開齋。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗晴居7座低層G室，實用面積583方呎，以665萬元成交，實呎11,407元；原業主2007年以152萬元買入，持貨14年，帳面賺513萬元或3倍。

除元朗區外，恒隆（0101）九龍灣皓日短期開價，帶動淘大花園本月首日即開齋，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園B座極高層1室，實用面積390方呎，2房間隔，新近以650萬元成交，實呎16,667元；原業主2017年598萬元買入，持貨4年，帳面獲利52萬元或約9%。

Y.I 業主移民沽3房 額印鬆綁3年帳蝕42萬

另外，臨近年底，市場再有零星業主移民蝕讓物業。中原地產高級分區聯席董事李穎倫表示，位於大坑道10號的Y.I低層B室，實用面積825方呎，3房套連工人套間隔，享維港景，以1938萬元易手，實呎23,491元。原業主2018年以1980萬元買入，持貨約3年，剛過額印期後即賣樓移民，帳面蝕42萬元，單位期內貶值2%。李又稱，新買家買入單位作自住用途。

此外，「龍牀盤」屯門菁雋有業主趕移民急沽辣稅貨離場。中原地產高級分行經理葉津榮表示，菁雋高層20室，實用面積170方呎，開放式間隔，原業主因移民急讓，新近以328萬元售出，實呎19,294元。

「龍牀盤」業主移民 連辣稅近平手離場

原業主2019年7月以289萬元一手買入單位，持貨僅2年多，帳面獲利39萬元或13%。原業主持貨不足3年轉手，需付10%額印稅，連同其他使費料業主近平手離場。