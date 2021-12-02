內房總裁押3物業 向英皇財務借1億

資料顯示，今次石金禹押予英皇財務之物業，包括MOUNT NICHOLSON 10號洋房、倚巒26號洋房及中環中心頂層79樓，其中MOUNT NICHOLSON 10號洋房，早於2017年以逾6.63億元購入，以洋房實用面積8017方呎計（另花園4991方呎），折合實呎逾8.2萬元。

石金禹過去5年逾27億元連購5物業

另倚巒26號洋房，市場消息稱，石金禹或相關人士今年中以約2.4億元購入，洋房實用2387方呎，實呎逾10萬元。至於中環中心79樓全層方面，則於2017年向太和控股（0718）購入，物業總面積約13,213方呎，成交價7.38億元，呎價約55,854元，一度創下全港寫字樓呎價最高紀錄。雖然今次石金禹向英皇財務所借金額高達1億元，不過，若以上述3個物業總購入價約16.4億元計，佔比不足一成。

此外，石金禹2019年以逾5.8億元購入的MOUNT NICHOLSON 22號洋房，實用7008方呎，實呎逾8.2萬元，2020年7月由渣打銀行借出一按後，同年11月再由新鴻基信貸有限公司借出二按；而同年以逾5.38億元購入、實用6326方呎、實呎約8.5萬元購入的MOUNT NICHOLSON 21號洋房，去年則4月由渣打銀行借出逾2.1億元一按，佔樓價約四成。

近月不少內房或相關人士抵押旗下物業借取貸款，如內房世茂集團（0813）許氏家族所持有中環中心一籃子物業中，其中3層於10月份押予星展銀行香港，獲取14.05億元貸款。其餘樓層方面，據公開資料顯示，36、37、55、62、63樓均自2019年5月償還貸款後，無再抵押，31樓則自2019年12月向東亞銀行抵押得5.25億元貸款。