東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高
文章日期：2021年12月3日
【明報專訊】由莎莎國際（ 0178 ）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本，伙拍傅老榕家族旗下廣興置業集團發展的新蒲崗七寶街1號活化工廈樓花項目東傲，市場消息指，項目昨日最少售出10伙位於7及12樓的單位，面積介乎703至1210方呎，成交價697.92萬至1550萬元，呎價8600至9600元，套現逾1億元。以呎價9600元計，創新蒲崗拆售活化工廈呎價新高。
項目日前獲買家預留3樓全層，全層面積約7912方呎，成交價6725.2萬元，呎價約8500元。資料顯示，麒豐2018年8月向興勝創建（0896）以12.5億元購入上述地盤，每方呎樓面地價約7000元，曾創九龍東工業地新高價。
麒豐購入後申請活化，並重建一幢24層高新式工廈，總共提供193伙，預計2022年下半年落成。
Bosch租銅鑼灣HDH Centre作旗艦店
另亨利發展集團表示，銅鑼灣伊榮街1號總部已命名為HDH Centre，總建築面積約8.2萬方呎，樓高25層，其中德國品牌博世（Bosch）承租1樓全層、約2500方呎樓面，作為品牌家庭電器旗艦店。另項目3至8樓為特色餐廳樓層，11至25樓屬甲廈。
此外，舖市再錄蝕讓成交，市場消息指，北角堡壘街19至19A低層地下商舖，面積約5950方呎，以7280萬元易手，呎價約1.22萬元。原業主2012年7900萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓620萬元或8%。
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