東傲呎價撲萬元 新蒲崗活化工廈新高

【明報專訊】由莎莎國際（ 0178 ）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本，伙拍傅老榕家族旗下廣興置業集團發展的新蒲崗七寶街1號活化工廈樓花項目東傲，市場消息指，項目昨日最少售出10伙位於7及12樓的單位，面積介乎703至1210方呎，成交價697.92萬至1550萬元，呎價8600至9600元，套現逾1億元。以呎價9600元計，創新蒲崗拆售活化工廈呎價新高。