皓日開價前 買家815萬購德福2房

現崇山3房1388萬沽

實呎19413元

新盤開價亦帶動鄰近區域二手交投，利嘉閣地產分行高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山3B座低層B室，實用面積715方呎，3房套間隔，以1388萬元易手，實呎19,413元；原業主2011年5月以約947.4萬元購入，帳面獲利約440.6萬元或47%。

維景灣畔3房1465萬轉手

原業主15年帳賺2.8倍

踏入12月，將軍澳維景灣畔錄得本月首宗成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，維景灣畔1座低層E室，實用面積781方呎，屬3房1套連多用途房間隔，以1465萬元成交，實呎18,758元；原業主2000年3月386.3萬元購入，持貨15年，帳面獲利1078.7萬元或2.8倍。

CCL本周七大指數齊回升

至於樓價走勢則繼續在高位反覆橫行，具體反映11月第2周市况的中原城市領先指數CCL，本周七大指數齊回升，其中CCL最新報188.34點，按周升0.77%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報190.12點，按周升0.86%；CCL（中小型單位）報188.17點，按周升0.85%；CCL（大型單位）報189.18點，按周升0.36%。

中原：新界樓價單周升幅顯著

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，美國啟動減買債後首周，CCL七大指數齊回升，尤以新界兩區樓價單周升幅顯著，當中新界西CCL Mass報178.95點，創歷史次高，按周升1.66%；新界東CCL Mass報202.11點，按周升2.08%；市區方面，九龍CCL Mass報183.12點，按周升0.68%；港島CCL Mass報190.99點，按周則跌0.43%。