心光盲人院申重建83伙逾千呎海景大宅

恒隆早年多次申請遭拒 九倉接手

翻查資料，恒隆地產早年以私人協約方式投得上述項目的重建權，在過去10多年間先後多次就項目申請住宅，均遭城規會拒絕。

恒隆昨表示，現時沒有繼續參與有關發展項目。會德豐地產主席梁志堅接受本報查詢時透露，上述項目將伙九倉合作發展。

擬建5幢9層高住宅大廈

城規會文件顯示，項目位於薄扶林道131號心光盲人院暨學校，地盤面積6.95萬方呎，申請人擬議由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「綜合發展區」或「住宅（丙類）7」，計劃以1.9倍地積比率作發展，興建5幢不多於9層高的住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅單位，以3房及4房戶為主，戶戶向西南享海景，總樓面約13.2萬方呎。申請人指，心光盲人院暨學校已覓新址，將在東涌興建院舍及學校，惟目前學校要面對搬遷及發展帶來的財政壓力，故冀能土地改劃申請，令項目順利進行。

恒地借出牛潭尾地

擬建1208伙過渡房屋

另城規會再接獲過渡性房屋申請，恒地（0012）借出位於元朗牛潭尾的土地，由營運團體新界社團聯會向城規會申建過渡性房屋，擬提供1208伙。據城規會文件顯示，地皮位於牛潭尾丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，面積約25.8萬方呎，擬以地積比1.5倍作發展，擬建6幢4層高過渡性房屋，提供1208伙，另設4幢2層高非住用設施，總樓面約36.6萬方呎。項目將以組裝合成方式興建，預計2023年底入伙，入住人口2772人，有關營運期至2030年。

財團屯門新慶路項目申改劃住宅

另有財團就持有的屯門新慶村新慶路丈量約份第130約地段第220號餘段及第221號用地，向城規會申請改劃住宅，地皮面積2.43萬方呎，以5倍地積比率作發展，擬建2幢29層高，提供288伙，可建樓面約12.1萬方呎。項目早前獲准建兩幢4層高樓宇，提供16伙，是次申請單位將大增17倍。