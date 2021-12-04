油塘變天 多個大型項目陸續落成
文章日期：2021年12月4日
【明報專訊】油塘昔日為東九龍主要工廠區，惟東源街及仁宇圍一帶，近年已拆細成數幅「綜合發展區」地帶，區內工廈陸續被發展商收購重建成住宅，使該區由工業區逐步轉型為住宅區；其中會德豐PENINSULA EAST（2016年入伙）、九建（0034） 海傲灣（2019年入伙）、宏安地產（1243）牽頭曦臺（2020年入伙）先後落成入伙，未來預計最少有5個住宅項目於上述區域落成，提供逾3000伙單位。
恒地牽頭油塘灣項目涉逾6200伙
此外，恒地（0012）牽頭發展的油塘灣項目，預計提供逾6200伙，預計由30座商住大廈組成，規模大約相等於半個太古城，意味未來油塘區私宅將提供逾9000伙，區內面貌勢將變天。
翻查資料，上述綜合發展區的住宅項目，包括長實（1113）東源街5號及8號項目，預料建4座大廈、提供903伙；越秀地產（0123）東源街油塘4B號及9號，預料建5座大廈、提供1393伙；青建國際（1240）東源街18號項目料建1幢、提供224伙；以及即將落成的五礦地產（0230）蔚藍東岸，共4座提供688伙。
市場人士預計，各類民生商舖、餐廳會陸續進駐，該區域生活及交通配套將日益完善。
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