龍譽4房月租4.4萬 4年半前購回報僅2厘

美聯物業首席高級營業經理黃家樂稱，龍譽2B座中層A室，實用1010方呎，屬4房1套連工人套間隔，鄰近港鐵啟德站，放盤1周租出，據悉單位原叫價4.5萬元，輕微調減1000元後，以月租4.4萬元租出，實用呎租約43.6元。業主2017年5月2565.9萬元購入，租金回報約2厘。

收租客6年前購利奧坊‧曉岸 回報3.6厘

另香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴利奧坊．曉岸1座低層D室，實用259方呎，1房間隔，坐向南方，業主以約1.5萬元放租3周後吸引外區客洽詢，最終以月租1.3萬元租出，實用呎租約50.2元。業主2015年11月以約427.86萬元購入，租金回報逾3.6厘。

此外，香港置業區域營業董事蘇國榮稱，奧運站帝柏海灣1座低層E室，實用1013方呎，3房套連工作間間隔，以約4.1萬元租出，實呎租40.5 元，業主今年7月才以約2338萬元購入，租金回報約2.1厘。