周末一手成交不足20宗 2個月最淡靜

過去兩日市場未有大型新盤銷售活動，令期內一手銷情淡靜。綜合各大代理資料，過去兩日市場只錄約17宗一手買賣，與10月初（即約兩個月前）周末錄得的約18宗成交相若，亦較前周末約25宗再跌逾三成，當中只有信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列錄得較多成交，據悉兩日共錄11宗成交。

維港滙兩日連沽11伙

不過，市場亦有其他全新盤準備推出，市場消息指出，皓日過去3日共收約700票，較首張價單100伙超額約6倍。恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣表示，項目自開價至今入票均由用家主導，目前對參觀示範單位人流及入票量均感到滿意，入票客每人最多可入兩票，計劃短期內展開首輪銷售。

皓日過去3日暫收700票 超額6倍

雖然一手住宅成交疏落，不過，一手工商舖物業卻見理想。由莎莎國際（ 0178 ）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本上周拆售新蒲崗活化工廈樓花項目東傲。

麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉稱，東傲首階段推出的5層單位（包括3樓、11樓、12樓、15樓及16樓），已售出逾9成單位，套現超過6億元，其中最大手買家，以逾1.21億元購入項目16樓全層，單位面積12,769方呎，呎價約9500元。

洪英偉補充，項目昨加推17及20樓部份單位發售，即錄高價成交，其中20樓07、09及10室，獲大手客以約3500萬元購入，以單位面積共3154方呎計，呎價逾1.1萬元。資料顯示，若以呎價1.1萬元計，料創新蒲崗拆售活化工廈呎價新高。他又指，項目短期將推出新樓層，並有加價空間。