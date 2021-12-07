YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手
文章日期：2021年12月7日
【明報專訊】新地（0016）The YOHO Hub預計本月登場，帶動元朗區二手交投。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區二手市場氣氛持續升溫，剛過去的周末連錄18宗成交，本月全區至今不足一周累錄約32宗二手成交，其中YOHO Midtown 1房成交價更再創新高。
元朗不足一周錄32宗二手成交
王指，YOHO Midtown 1座極高層A室，實用面積392方呎，1房間隔，新近以778萬元沽出，創屋苑1房戶新高，實呎19,847元；原業主2012年6月以348萬元購入，持貨9年多，帳面獲利430萬元或約1.2倍。
翻查資料，該屋苑上一個同類1房紀錄於今年6月創下，當時單位成交價為718萬元，即上述成交將YOHO Midtown 1房成交價紀錄推高60萬元或約8%。
新屯中移民盤僅低市價2%易手
不過，市場再有業主移民盤以低於市價沽出。中原地產高級分行經理陳耀堂表示，新屯門中心6座中層E室成交，實用面積597方呎，3房間隔，以665萬元成交，實呎11,139元，較市價低約2%；原業主1999年178萬元購入，持貨22年間一直自住，因打算移民，最終以低市價沽出單位，帳面仍大幅獲利487萬元或2.7倍。
尚都1房599萬沽 5年升逾三成
另外，利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，長沙灣尚都低層C室，實用面積318方呎，1房間隔，外望市景，日前以598.8萬元沽出，實呎18,830元；原業主2016年7月以456萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約142.8萬元或31%。
按揭計算機