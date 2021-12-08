CAINE HILL示位今曝光 日內開價

旺角豉油街項目今公布銷售部署

同時，持有屯門「龍牀盤」菁雋的益兆及俊和集團組合，今日公布旗下旺角豉油街新盤的銷售部署。

另本報統計，12月首周，主要新盤暫錄約13宗取消交易或撻訂個案，其中11宗取消交易個案來自今年6月開售、但7月爆出建築質量出問題而須拆卸重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III、涉銷售總值約1.79億元。

柏傲莊III本月首周11宗取消交易

據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III新增兩宗取消交易個案，單位實用面積527及998方呎，屬2房和4房戶，原成交價1018.3萬及2515.3萬元，買家分別選用建築期付款、優越建築期付款（只限3、4房大單位買家）。若以8月13日起柏傲莊III首錄3宗取消交易開始計，近4個月來，同類個案已累增至113宗，佔項目累售單位總數約845伙逾13%、涉銷售總值約18億元，當中約44%取消交易個案、即50宗成交的買家是採180日現金即供付款，估計與本月上旬「上會期」逼近，買家寧選擇離場有關。

據悉，柏傲莊III本月將開始動工拆樓，而新世界早前表示，現階段不會對短期內需上會的買家殺訂及罰息。