萊坊料明年賣地收入跌一半

補價佔賣地收入50% 創2015年後新高

除官地招標外，發展商亦積極透過補地價及改劃地皮增加土地儲備。王兆麒表示，今年本港約有450億至500億元補價收入，佔政府賣地收入約40%至45%，預計明年補價收入將回落至200億至300億元，惟佔比將增至50%，料創2015年以來新高。

近年政府土地供應有限，政府於施政報告提出改劃農地及降低強拍門檻以增加土地資源。萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，政府可將「標準金額」補價計劃擴展至農地，以每呎1300元成基準計算目前農地原有價值，以提升發展參與之誘因。另外，除了將舊樓強拍門檻由八成降至七成外，政府亦可考慮將現時60年樓齡以上、超過500伙、及未有按屋宇署指示維修的物業之門檻降至六成。