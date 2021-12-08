南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬

君傲灣2房890萬易手 低市價3%

個別業主急於套現，願以低市價沽樓。香港置業分行市務經理（銷售）陳嘉茵表示，將軍澳君傲灣本月開齋，位於2座中層D室，實用面積436方呎，2房間隔，享海景，以約890萬元成交，實呎20,413元，較市價低約3%。買家購入單位自住。原業主2018年4月以約621萬元購入，持貨逾3年半，帳面獲利269萬元或43%。

另外，荔枝角美孚新邨亦有減價成交。美聯區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄7宗成交，最新位於百老滙街59號高層A室，實用面積657方呎，3房間隔，原叫價998萬元，累減87萬至以911萬元易手，減幅約8.7%，實呎13,866元。原業主2006年12月298.3萬元購入，帳面獲利612.7萬或逾2倍。中原高級分區經理黃家俊表示，薄扶林貝沙灣1期1座高層C室，實用面積618方呎2房戶，享海景，以1640萬元易手，實呎26,537元。原業主2004年475萬元買入，帳賺1165萬元或2.4倍。